Milinkovic Savic svela: «Voglia di vincere a Napoli? Certo, siamo tutti qua per vincere. Mio fratello? Un po’ gli manca l’Italia…»

Milinkovic Savic si racconta: «Voglia di vincere a Napoli? Siamo tutti qua per vincere. Mio fratello? Un po’ gli manca l’Italia…». Le parole

«Non sono nato per parare, ma per segnare»: con questa battuta Vanja Milinkovic-Savic si racconta a MySkills su Dazn, presentando con ironia e personalità l’avvicinarsi di Juventus-Napoli

PAROLE – «Ero un attaccante, un bomber che non vi immaginate, col tiro che ho! Mi giravo e calciavo, non la passavo mai, ero un egoista, devo dirlo. Vedevo solo la porta, volevo essere io a fare gol. Quando poi ho visto quello che dovevano fare le punte nel calcio di oggi, tanti scatti, tante corse….Allora meglio andare in porta, si correva di meno»

NAPOLI – «Voglia di vincere a Napoli? Certo, siamo tutti qua per vincere. Non gioco se non voglio vincere, qualsiasi cosa faccia nella vita io voglio vincere. Anche quando avrò dei figli, non lascerò mai vincere nemmeno loro. Io devo vincere, a tutti i costi»

FRATELLO – «Un po’ gli manca l’Italia, si vede perché torna spesso. Come dice lui, sono le abitudini: quando ti abitui all’Italia è difficile cambiare. Contro di me non ha mai segnato, e non lo farà mai: è una sfida tra noi, tra fratelli, da quando siamo piccoli».

