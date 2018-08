Milinkovic-Savic, Juve o Milan: colpo in serbo

Sergej Milinkovic-Savic può lasciare la Lazio nelle ultime ore di calciomercato. Il centrocampista piace a Juventus e Milan

Duello Juventus–Milan per Sergej Milinkovic-Savic? Il centrocampista della Lazio è finito nel mirino del club rossonero che avrebbe presentato un’offerta da 40 milioni di euro, per il prestito, più altri 70-80 per il riscatto tra un anno. Offerta che però è stata smentita da più parti: il club rossonero ha smentito e sono arrivate smentite anche dal fronte Lazio. Il Milan però rimane vigile sulla situazione e non è da escludere un tentativo last minute per Sergej. Il gigante della Lazio, classe 1995, piace tantissimo al Milan di Leonardo e nelle prossime ore, le ultime del calciomercato estivo 2018/2019 (alle 20 il gong finale).

I rossoneri potrebbero mettere sul piatto alcune contropartite tecniche gradite a Claudio Lotito come ad esempio Giacomo Bonaventura e Fabio Borini ma sarà difficile convincere il presidente biancoceleste ad abbassare il muro per Milinkovic-Savic. Il giocatore piace anche alla Juventus ma dovrebbe rimanere alla Lazio almeno per un altro anno con un cospicuo aumento dell’ingaggio (5,5 milioni l’attuale richiesta, fuori dalla portata di Lotito). Nel 2019 poi potrebbe esserci una vera e propria asta con Milan e Juventus ancora in prima fila per l’ingaggio del centrocampista serbo. A riferirlo è Tuttosport.