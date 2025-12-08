Mina Cagliari, il difensore ha saltato la sfida contro la Roma per infortunio: come sta e se potrà rientrare contro l’Atalanta

Mina Cagliari: segnali positivi in vista della trasferta contro l’Atalanta. Il difensore spinge per rientrare a disposizione già nel prossimo turno

Buone notizie per il Cagliari in vista della delicata trasferta alla New Balance Arena contro l’Atalanta, in programma sabato. Il principale punto di attenzione riguarda Mina Cagliari, il difensore colombiano reduce da un problema muscolare che lo ha tenuto lontano dai campi nelle ultime settimane. Durante gli allenamenti odierni, il centrale ha fornito indicazioni confortanti sul proprio stato di forma, alimentando l’ottimismo in casa rossoblù.

Al CRAI Sport Center di Assemini, Mina Cagliari ha svolto una seduta individuale mirata, inserita all’interno di un programma personalizzato. Dopo giorni di terapie specifiche e lavori di recupero, il difensore ha progressivamente aumentato i carichi, avvicinandosi gradualmente al gruppo. Lo staff medico e il preparatore atletico del Cagliari monitorano ogni fase del rientro, con l’obiettivo di valutare la convocabilità del colombiano già per la sfida di sabato. La cautela rimane fondamentale, ma le sensazioni raccolte in campo inducono a pensare che il ritorno di Mina sia possibile.

Il possibile rientro di Mina assume un’importanza strategica. Nelle ultime giornate, la squadra di Fabio Pisacane ha dovuto affrontare le partite con alcune assenze pesanti nel reparto difensivo, che hanno reso più complicata la gestione delle gare. La leadership e l’esperienza internazionale dell’ex Everton e Barcellona sono qualità essenziali per ridare solidità a una difesa che dovrà affrontare una prova impegnativa contro l’Atalanta.

La squadra bergamasca, infatti, davanti al proprio pubblico tende a spingere con grande intensità, richiedendo massima organizzazione e concentrazione dalla retroguardia sarda. In questo contesto, Mina potrebbe essere determinante non solo sul piano difensivo, ma anche nel guidare i compagni con il proprio carisma. Il suo ritorno in campo potrebbe incidere sulle scelte tattiche di Pisacane e aumentare le chance dei rossoblù di portare a casa un risultato positivo.

Le prossime 48 ore saranno cruciali per valutare le reali possibilità di rientro del centrale colombiano. Lo staff del Cagliari continuerà a monitorare attentamente ogni dettaglio, bilanciando prudenza e necessità di avere a disposizione un giocatore di grande esperienza. La tifoseria spera di rivedere Mina all’opera già contro l’Atalanta, per rinforzare una squadra determinata a ritrovare compattezza e continuità in un momento chiave della stagione.