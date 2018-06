Mirante si presenta: «I tifosi della Roma sono fondamentali»

Antonio Mirante è un nuovo calciatore della Roma. Arriva dal Bologna e sarà il secondo portiere: le sue prime parole in giallorosso

La Roma compra in porta, ma, per fortuna dei tifosi, l’affare non è collegato a Alisson. Si tratta di Antonio Mirante, portiere campano arrivato pochi giorni fa in maniera ufficiale dal Bologna. Non sarà il titolare, questo è logico, ma è una alternativa molto importante a Alisson. Ha firmato fino al giugno del 2021 e poco fa ha rilasciato le sue prime parole da giocatore giallorosso ai microfoni della tv ufficiale della Roma.

«Essere un giocatore della Roma è motivo di orgoglio e soddisfazione, arrivo qui nel miglior momento della mia carriera. L’ho voluto fortemente, ci eravamo sfiorati in passato, è una grande occasione per me. Non mi ha portato fortuna la Roma da avversario. Ricordo molte sfide accese, ho sempre avuto l’impressione di giocare contro una grande. I tifosi della Roma sono un’arma in più, una parte fondamentale» ha detto Mirante.