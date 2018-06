L’ufficialità era nell’aria già da ieri, è arrivata oggi: Antonio Mirante è un nuovo giocatore della Roma

La Roma ed il Bologna hanno completato lo scambio tra portieri: Skorupski difenderà i pali rossoblu e Mirante quelli della squadra capitolina. Come si legge sul sito ufficiale della Lupa: «Antonio Mirante è un nuovo calciatore della Roma. Il Club rende noto di aver acquistato a titolo definitivo, dal Bologna FC, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Mirante, a fronte di un corrispettivo fisso di 4 milioni di euro. Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2021».

Lo stesso calciatore ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giallorosso: «Diventare un giocatore della Roma è un motivo di orgoglio e di grande soddisfazione. Era una cosa che volevo fortemente, in passato ci eravamo sfiorati, ma questo è il momento giusto della mia carriera e credo che sia una grande occasione per me». E lo stesso direttore sportivo Monchi ha commentato positivamente l’arrivo dell’esperto estremo difensore: «Sono molto soddisfatto dell’arrivo di Antonio alla Roma. Con Mirante inseriamo in rosa un giocatore di grande esperienza tra i pali, con oltre 300 presenze in Serie A. Sono sicuro che avrà un ruolo importante anche nella crescita dei nostri portieri più giovani».