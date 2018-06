Monte ingaggi Roma, Monchi è al lavoro per sfoltirlo: Gerson e Juan Jesus in uscita, così come Defrel e pure El Shaarawy

I tifosi della Roma devono ancora digerire la cessione di Radja Nainggolan e ci vorrà del tempo. Intanto cresce il timore per i possibili addii di Kostas Manolas e Alisson, ma per il momento i fan possono restare ottimisti perché non ci sono novità. È innegabile, però, che Monchi sia al lavoro per sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi. Juan Jesus, Gregoire Defrel, Gerson e Stephan El Shaarawy sono sulla lista dei partenti, il loro addio alleggerirebbe di parecchio la spesa per gli stipendi. Juan Jesus, per esempio, piace molto allo Zenit e Monchi sta trattando con i russi, le possibilità che l’affare vada in porto sono alte.

Altrimenti ci sono altre tre cessioni e non è escluso che tutti e quattro i giocatori possano lasciare la Roma entro breve. Gerson può finire da Sabatini alla Sampdoria, anche se per adesso si parla di un semplice trasferimento a titolo temporaneo. Defrel guadagna 1,8 milioni e sono tanti per Atalanta, Torino e Samp, che si sono messi sulle sue tracce: l’agente del francese è stato incaricato di trovare una sistemazione, probabilmente la Roma dovrà partecipare al pagamento dell’ingaggio. Infine c’è El Shaarawy, quello più in dubbio. Costa venticinque milioni di euro, piace alla Fiorentina e in Cina ma non a quel prezzo. C’è stata qualche richiesta di informazioni, ma nulla più.