Arsenal, Mkhitaryan rinuncia al Qarabag per motivi diplomatici

Armenia e Azerbaigian sono in conflitto per il controllo del Nagorno Karabakh, per evitare polemiche l’ala dell’Arsenal è rimasta a casa

L’Arsenal è impegnato in queste ore in Azerbaigian contro il Qarabag per il secondo turno di Europa League. Unay Emery ha dovuto rinunciare per la trasferta a parecchi giocatori, ma non tutti per motivi “normali”. Se infatti Aubameyang è rimasto a causa per influenza e Ramsey per l’imminente parto della moglie, diversa è la situazione che ha tenuto fuori Mkhitaryan.

Il calciatore armeno ha infatti deciso di rinunciare alla gara in terra azera per motivi diplomatici. Armenia e Azerbaigian sono infatti in conflitto per il controllo del Nagorno Karabakh, una regione caucasica sull’altopiano armeno ma attualmente sotto il governo dell’Azerbaigian. Il passaggio tra una nazione e l’altra non è interdetto per motivi ufficiali, ma per evitare problemi e contestazioni, l’ala dell’Arsenal ha deciso di rinunciare al viaggio. «È stata una decisione personale, per questi motivi non è qui», ha dichiarato Unay Emery. Un problema che potrebbe riproporsi nel caso in cui i Gunners riuscissero ad arrivare in finale: la gara si disputerà infatti a Baku e Mkhitaryan potrebbe quindi ritrovarsi nella stessa situazione.