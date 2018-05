Modric non ci sta: «Real aiutato? Vogliono sminuire i nostri successi»

Il centrocampista blanco commenta le polemiche nate dopo il mancato rigore assegnato al Bayern nella semifinale di ritorno: «Ormai ci siamo abituati alle polemiche»

Il Real Madrid ha conquistato, non senza affanni, la sua terza finale di Champions consecutiva superando anche l’ostacolo Bayern. Un traguardo incredibile per una squadra che gioca con una tranquillità disarmante nella massima competizione europea. Luka Modric centrocampista della favolosa mediana blanca, ha spiegato i motivi del successo dopo il 2-2 contro i tedeschi: «E’ stata una partita molto difficile, il Bayern è una squadra che non molla mai. Loro corrono tanto ed hanno grande qualità, noi però sappiamo come soffrire e lottare per il compagno di squadra».

Ma, come spesso accade, la sfida del Bernabeu ha lasciato dietro di sé una lunga sequela di polemiche visto che il Bayern recrimina per tre rigori non assegnati: «Le polemiche ci sono sempre, io non ho visto le azioni, non le ricordo e non posso commentare. Posso però dire che vogliono sempre sminuire i nostri successi, ormai ci siamo abituati». Il Real ora attende la vincente del doppio confronto tra Roma e Liverpool: «Nel calcio non si sa mai cosa può accadere, quanto accaduto in Roma-Barcellona o anche a noi contro la Juve sono una dimostrazione di quello che dico. Indipendentemente da chi troveremo, sarà una finale molto complicata».