Moggi: «Dybala? La sua partenza presume ci sia un progetto»

Luciano Moggi difende il calciatore bianconero dalle accuse che gli sono piovute addosso: le parole dell’ex dg della Juventus

Ai microfoni di TMW Radio, Luciano Moggi difende Paulo Dybala dalle accuse piovutegli addosso nelle ultime settimane.

LE PAROLE – «Dybala è bravo, ma gli è stato detto che non fa parte del progetto e questo presuppone che ci sia un progetto. Vedremo se sarà un progetto positivo o negativo. Scudetto? Io all’inizio dell’anno ho scritto che lo Scudetto lo vincerà l’Inter e così sarà. Il Napoli è la migliore squadra, ma non sono abituati a vincere per mentalità».