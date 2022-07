Molina Atletico Madrid, è UFFICIALE: il comunicato del club

Nahuel Molina è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Ufficiale il trasferimento: il comunicato dei Colchoneros

L’Atletico Madrid ha comunicato ufficialmente l’acquisto di Nahuel Molina dall’Udinese.

IL COMUNICATO – «Nahuel Molina (Embalse, Córdoba, Argentina, 6 aprile 1998) è già un nuovo giocatore dell’Atlético de Madrid dopo l’accordo raggiunto con l’Udinese per il trasferimento del calciatore argentino al nostro club, che firma per le prossime cinque stagioni.

Il nazionale argentino ha giocato nelle ultime due stagioni in Serie A con l’Udinese, con la quale ha disputato un totale di 68 partite, contribuendo con 10 gol e 7 assist. L’esterno argentino si distingue per la sua versatilità su entrambe le ali e per il suo potenziale offensivo.

Ha iniziato la sua carriera nelle categorie inferiori del Boca Juniors, debuttando con la prima squadra nella stagione 2015/16 e giocando 9 partite con gli Xeneizes. La sua avventura in Argentina si sarebbe prolungata in Difesa e Giustizia e in Rosario Central. Ha trascorso due stagioni in ciascuna squadra fino a quando non ha fatto il salto nel calcio europeo per mano dell’Udinese Calcio.

Le sue prestazioni in Italia non è passata inosservata a Lionel Scaloni, che lo ha esordito con l’Argentina per le qualificazioni sudamericane che danno accesso ai Mondiali. Successivamente, Nahuel Molina ha giocato 5 partite nella Copa América 2021, che è stata vinta dalla squadra albiceleste.

Dopo una visita medica alla Clinica Universitaria di Navarra, arriva all’Atlético de Madrid un giocatore con esperienza in Europa, capace di giocare da entrambi i lati. È un giocatore serio in difesa che si unisce molto bene all’attacco. Ne è prova il fatto che è un ottimo assistente dei suoi compagni di squadra. A questo aiuta il buon calcio da fermo, un’altra delle qualità che fanno di Molina un giocatore completissimo.

Benvenuto Nahuel!».