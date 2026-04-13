Mondiale 2026, respinta la richiesta dell’Iran di non giocare negli USA: occhio agli sviluppi! Chance di ripescaggio per l’Italia?

Mondiale 2026, respinta la richiesta dell’Iran di non giocare negli USA: occhio ai possibili sviluppi! Chance di ripescaggio per l’Italia? Tutta la verità

La partecipazione dell’Iran al Mondiale 2026 resta appesa a un filo. Nelle ultime ore, la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha anticipato che la FIFA non ha accolto la richiesta avanzata dalla federazione iraniana di spostare le partite previste negli Stati Uniti sul territorio messicano. Secondo quanto riferito, la motivazione principale sarebbe di natura logistica: a meno di due mesi dall’inizio del torneo, cambiare la sede delle gare di un’intera nazionale viene considerato impraticabile.

Iran Mondiale 2026, senza cambio sede resta solo l’ipotesi di giocare negli USA o dare forfait

Il punto, adesso, è molto chiaro: se l’Iran vorrà partecipare al torneo, dovrà farlo giocando le proprie gare nei luoghi già fissati dal calendario. La programmazione FIFA consultabile online conferma che il girone della nazionale asiatica prevede partite distribuite tra Los Angeles, Seattle e Vancouver, quindi in gran parte tra Stati Uniti e Canada, non in Messico. In particolare, l’Iran è inserito nel Gruppo G con Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto. Le gare già previste sono Iran-Nuova Zelanda il 15 giugno a Los Angeles, Belgio-Iran il 21 giugno ancora negli Stati Uniti e Egitto-Iran il 26 giugno a Seattle. Se Teheran dovesse restare ferma sulla propria posizione, l’ipotesi del forfait diventerebbe a quel punto concreta. Va però precisato che, al momento, non risulta ancora un comunicato pubblico FIFA che annunci formalmente l’esclusione dell’Iran o un suo ritiro: ciò che emerge è il no allo spostamento delle sedi.

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Iran Mondiale 2026, il possibile ripescaggio dell’Italia resta remoto

In questo scenario è tornata a circolare anche l’ipotesi di un eventuale ripescaggio dell’Italia, ma resta una possibilità molto debole. Sul piano regolamentare e geopolitico, infatti, appare molto più probabile che un eventuale posto lasciato libero dall’Iran venga riassegnato all’AFC o comunque gestito all’interno degli equilibri continentali del torneo. Lo stesso ministro italiano Andrea Abodi, nelle ultime ore, ha fatto capire che un eventuale ripescaggio azzurro sarebbe assai difficile e legato soprattutto a dinamiche continentali. Per questo, la vera notizia resta una sola: la FIFA non apre al trasferimento delle partite iraniane in Messico e, senza quel via libera, il destino dell’Iran al Mondiale 2026 dipenderà esclusivamente dalla volontà di accettare o meno le sedi già stabilite.