Mondiale ogni due anni: le Federazioni sono pronte a lasciare la FIFA

Contromossa delle Federazioni che lascerebbero la FIFA nel caso venisse approvato il Mondiale biennale

Le Federazioni calcistiche pensano alle contromosse per contrastare l’idea della FIFA di far giocare il Mondiale ogni due anni. Secondo Ap News più di una dozzina di Federazioni europee starebbero valutando di lasciare il massimo organismo di calcio mondiale come gesto forte nella lotta al progetto.

A stabilire le modalità con le quali una Federazione può decidere di annullare la sua associazione alla FIFA è l’articolo 18 dello statuto dell’organo di governo del calcio mondiale. La Federazione in questione può ritirare la propria associazione mediante preavviso di sei mesi prima della fine dell’anno solare.