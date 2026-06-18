Mondiali 2026, tegola Brasile: Neymar salta anche il match contro Haiti

Mondiali 2026, il Brasile dovrà fare a meno di Neymar anche nel match contro Haiti. Quali sono le sue condizioni

Il cammino del Brasile nella fase a gironi del Mondiali 2026 continua a essere privato della sua stella più splendente e attesa. Dopo aver dovuto rinunciare alla partita d’esordio della rassegna iridata, Neymar sarà costretto a guardare dalla tribuna anche il secondo impegno ufficiale della Seleção. L’attaccante verdeoro, infatti, non prenderà parte alla sfida valevole per il Gruppo C che vedrà i sudamericani opposti alla nazionale di Haiti, match in programma nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno. Si tratta di una notizia che frena l’entusiasmo dei tifosi brasiliani, i quali speravano in un recupero lampo del proprio numero dieci.

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La prudenza dello staff medico e il lavoro in New Jersey

Nelle scorse ore erano trapelate indiscrezioni parzialmente incoraggianti dal ritiro della nazionale: la stella del Santos aveva infatti ripreso a svolgere una parte del lavoro atletico sul terreno di gioco insieme al resto dei compagni di squadra. Tuttavia, la natura della lesione al polpaccio destro consiglia alla dirigenza e allo staff la linea della massima prudenza.

Per evitare pericolose ricadute che metterebbero a rischio l’intero prosieguo del torneo, l’équipe medica ha preferito non concedere il via libera per il campo. Neymar rimarrà in New Jersey per portare avanti il suo programma di riabilitazione personalizzato, concentrandosi su intense sessioni di fisioterapia e su un piano atletico specifico volto a favorire la totale guarigione muscolare e il riassorbimento dell’edema.

Mirino sulla Scozia: il piano strategico per il rientro

La strategia della federazione calcistica brasiliana e del giocatore è ormai proiettata verso una data ben precisa sul calendario. L’obiettivo primario di O’Ney è quello di ritrovare la migliore condizione fisica possibile in vista del terzo e ultimo match del raggruppamento. Il Brasile è infatti atteso dalla cruciale sfida contro la Scozia di Scott McTominay, un appuntamento che si preannuncia fondamentale per decretare il passaggio del turno e ottenere un posizionamento favorevole nella successiva fase a eliminazione diretta.

In attesa di riabbracciare il proprio leader carismatico sul rettangolo verde, la squadra dovrà affidare nuovamente le chiavi del reparto offensivo al talento di Vinicius Junior e Raphinha. La nazionale brasiliana ha l’obbligo di conquistare i tre punti contro la compagine caraibica, ma l’assenza prolungata del suo uomo simbolo continua a tenere in ansia l’intero Paese.