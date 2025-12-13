Mondiale 2026, Tapia sotto inchiesta per presunto riciclaggio di denaro: possibile esclusione per l’Argentina? Ecco le mosse della FIFA

Mondiale 2026, inchiesta per presunto riciclaggio di denaro: vertici federali dell’AFA coinvolti. Possibile esclusione dell’Argentina? La situazione

Un’inchiesta per presunto riciclaggio di denaro sta scuotendo il calcio argentino e rischia di aprire uno scenario delicato anche sul piano internazionale. Nei giorni scorsi il quartier generale della Federazione argentina (AFA) e numerosi club sono stati perquisiti nell’ambito di un’indagine su sospette operazioni finanziarie. Un caso che, almeno sul piano teorico, potrebbe persino mettere a rischio la partecipazione dell’Argentina, campione del mondo in carica, al Mondiale 2026, anche se al momento si tratta di un’ipotesi considerata poco probabile.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nacion, l’inchiesta coinvolgerebbe figure di primo piano della dirigenza federale, tra cui il presidente Claudio “Chiqui” Tapia, il suo stretto collaboratore Pablo Toviggino e il tesoriere aggiunto Luciano Nakis. I tre sarebbero sospettati di aver accumulato un patrimonio rilevante, tra immobili di lusso, auto d’epoca e persino un elicottero, beni che risulterebbero però intestati a prestanome.

Le perquisizioni non si sono limitate alla sola AFA e ai club affiliati, ma hanno riguardato anche la società finanziaria Sur Finanzas, sponsor di diverse squadre e della nazionale argentina. L’azienda sarebbe al centro di accertamenti per una presunta evasione fiscale che, secondo le prime stime, potrebbe aggirarsi intorno ai 500 milioni di euro. Un elemento che ha contribuito ad amplificare la portata dell’indagine e l’attenzione mediatica attorno al caso.

La vicenda è ora sotto osservazione anche da parte della FIFA, che in casi estremi potrebbe valutare provvedimenti severi qualora venissero accertate irregolarità gravi, come un’ingerenza politica o un coinvolgimento diretto della dirigenza federale nelle operazioni contestate. Tuttavia, tutto resta subordinato all’esito delle indagini giudiziarie.

IL RUOLO DELLA GIUSTIZIA – «La decisione spetta alla giustizia», sottolinea La Nacion, ricordando come l’evoluzione dell’inchiesta sarà decisiva per stabilire se Tapia e i suoi collaboratori potranno mantenere i rispettivi incarichi.

In attesa di sviluppi, il calcio argentino vive giorni di forte tensione istituzionale. L’Albiceleste continua a guardare al campo e al futuro, ma il destino della sua dirigenza – e le possibili conseguenze internazionali – dipenderanno esclusivamente dalle conclusioni dell’indagine in corso.