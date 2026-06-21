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Mondiali, Curaçao fa la storia: primo punto contro l’Ecuador. Il Giappone travolge ed elimina la Tunisia
Mondiali, Curaçao riscrive la storia: primo punto contro l’Ecuador. Giappone travolgente, Tunisia eliminata
Nuova sorpresa ai Mondiali. Curaçao, la nazione più piccola mai qualificata alla competizione, conquista il primo punto della sua storia fermando l’Ecuador sullo 0‑0. Il Giappone invece ha sconfitto 4-0 la Tunisia eliminandola dalla competizione.
La firma sul risultato è tutta di Eloy Room, 37 anni, autore di 15 parate: il secondo dato più alto mai registrato in un match mondiale. Una prestazione monumentale che tiene in vita la squadra di Dick Advocaat dopo il pesante 7‑0 incassato dalla Germania all’esordio.
Entrambe le nazionali salgono a quota 1 punto: l’ultima giornata sarà decisiva per una qualificazione in salita.
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Ecuador sprecone: 27 tiri, 15 nello specchio, zero gol
Le statistiche raccontano una partita a senso unico, ma senza reti. L’Ecuador chiude con 27 conclusioni, di cui 15 in porta, senza riuscire a superare il portiere del Miami FC, club che milita nella seconda divisione statunitense.
Room è decisivo su Enner Valencia, mentre nel finale è la traversa a negare il gol a Preciado. Male Pervis Estupiñán, mentre Curaçao festeggia un punto storico che ribalta il morale dopo il debutto traumatico.
Giappone travolgente: 4‑0 alla Tunisia e record asiatico
Nell’altro match del girone, il Giappone domina la Tunisia con un netto 4‑0, firmando la vittoria più ampia mai ottenuta da una nazionale asiatica ai Mondiali.
La squadra di Moriyasu indirizza subito la gara con Kamada e Ueda, poi dilaga nella ripresa con Junya Ito e la doppietta dello stesso Ueda. Prestazione totale: controllo del gioco, ritmo alto e tante occasioni create.
Per la Tunisia arriva invece l’eliminazione matematica: due sconfitte, nove gol subiti e nessuna possibilità di rientrare in corsa.