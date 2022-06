Monza, calciomercato show ma attenzione al pericolo figurine

Lo sbarco del Monza in Serie A promette scintille: decine di nomi accostati in chiave calciomercato, da evitare il pericoloso album di figurine

Sarà l’estate del Monza e del suo calciomercato sfavillante. Una certezza più che una previsione alla Nostradamus. Le aspettative nei confronti dei brianzoli sono enormi e queste prime settimane di giugno hanno confermato le intenzioni particolarmente aggressive.

D’altro canto la storia di Berlusconi e di Galliani parla chiarissimo, non soltanto quella antica e gloriosa di casa Milan ma anche quella più recente in biancorosso. Sin dalla Serie C e passando poi per la cadetteria, l’ambizione sfrenata ha sempre contraddistinto la costruzione della squadra.

E così sarà anche nella massima categoria nazionale, con un tourbillon di voci e nomi da far impallidire i vari mercati invernali del Genoa di Preziosi o la rivoluzione granata di Sabatini a Salerno.

Da Ranocchia a Sensi, da Joao Pedro a Nandez, da Gollini a Candreva, da Pessina a Gnonto, giocatori di ogni età e valore sono finiti sul taccuino del Condor che già svolazza sibillino sui cieli italiani e non.

Il peccato da non commettere è l’ingordigia. Perché con budget e ambizione il pericolo è dietro l’angolo. Smontare il gruppo che ha ottenuto la promozione non è per forza necessario, anzi. Basterebbe solo puntellarlo con pochi, mirati innesti per garantirsi un campionato tranquillo.

Per l’Europa ci sarà tempo e modo, oggi il rischio di collezionare un album di figurine è dietro l’angolo. Alle sapienti mani di Adriano Galliani il compito di non cadere nella tentazione.