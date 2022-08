Monza, Galliani: «L’obiettivo è il decimo posto. Calcio italiano? Il tracollo è dovuto alla vendita dei diritti Tv all’estero»

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato ai microfoni di Tuttosport riguardo al calcio italiano

MERCATO – «E’ figlio del mio modo di vedere le cose. Abbiamo fatto undici innesti fino ad ora ma perché ogni categoria è uno sport a sé. Cambiando la categoria bisogna necessariamente cambiare dove serve. Giocatori italiani? E’ una filosofia che condivido con il presidente Berlusconi. Gli stranieri impiegano più tempo ad ambientarsi al nostro campionato e visto che il campionato vive una fase ricca di partite all’inizio avremmo rischiato di perdere troppo tempo».

AGENTI – «E’ cambiata la situazione rispetto a qualche anno fa. Ora sono molto di più e hanno acquisito sempre più potere. E’ cambiato il calcio figlio dei Bosman e dei diritti Tv. Una volta i fatturati contavano soltanto i botteghini e ora con l’arrivo dei soldi delle Tv ci sono campionati che ricavano più soldi e altri meno. Il calcio inglese fattura quasi quattro volte di più di quello italiano. Il tracollo economico del calcio italiano è dovuto alla vendita dei diritti esteri, perché a livello locale teniamo ancora botta. Non aver seguito il mercato e aver ridotto quei ricavi è il nocciolo dei problemi».

UEFA – «Regola del 70%? Ma che roba è quella? Se ci fosse stata questa regola all’epoca del Milan non ci sarebbe stato il grande Milan. In questo modo il divario si amplierà, chi è ricco diventerà sempre più ricco, al contrario i poveri resteranno poveri».

MONZA – «La nostra ambizione è il decimo posto. E’ difficile, ma avendo fatto l’imprenditore nella vita so che bisogna fissare degli obiettivi»

ALLEGRI – «E’ come Trapattoni e pensa, giustamente che l’unica cosa che conta sia vincere. Allegri è un grande allenatore, ma soprattutto è un vincente. Pogba? Il suo ritorno lo vedo come qualcosa di romantico. Per me rappresenta un rimpianto perché non ho voluto pagare una commissione folle a Mino e andò alla Juve».