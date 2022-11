Monza, manca la continuità di Pablo Marì

Nel match di ieri sera contro il Bologna, al Monza è mancata la continuità di un difensore con l’esperienza di Pablo Marì

La sconfitta con il Bologna ha avuto per il Monza un’amara scoperta. Anche Rovella, finora più che positivo nelle sue apparizioni, con la gemma della grande partita interpretata davanti alla sua Juve, ha meritato una piena insufficienza. Non che il metronomo dei brianzoli non fosse partito bene nel primo tempo, con la sua consueta verve che lo caratterizza.

Ma l’ammonizione ricevuta lo ha molto condizionato e sul suo giudizio pesa la responsabilità del pareggio degli emiliani. Un passaggio a vuoto, come un po’ tutti i suoi compagni che fino a questo momento almeno una gara l’avevano fallita. Con due eccezioni: il portiere Di Gregorio, anche ieri “innocente”. E Pablo Marì, autore di due prestazioni con la Juve (annullato Vlahovic) e Spezia (con tanto di gol). Un’assenza pesante, quella con la quale dovrà fare i conti Raffaele Palladino.