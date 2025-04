Monza Napoli, tutti i numeri che sorridono ad Antonio Conte

Monza Napoli, ecco i dati sui partenopei. Tutti i numeri che sorridono all’attuale tecnico Antonio Conte

Ha sofferto non poco il Napoli per piegare la resistenza del Monza, ultimo in classifica, già retrocesso, ma con orgoglio al cospetto delle grandi che non è mai mancato in stagione. La sfida di ieri presenta alcuni numeri significativi, ecco i principali.



0-5 – Sono i tiri nello specchio delle due squadre, a conferma che la fase difensiva organizzata da Conte è la vera forza della formazione che contende lo scudetto all’Inter.



2 – Il Napoli torna a vincere due gare consecutive per la prima volta tra dicembre e gennaio scorsi (in quel caso furono 7 i successi di fila). Era da gennaio che mancava un successo in trasferta, ottenuto a Bergamo: la Lombardia, evidentemente, porta bene. Anche i clean sheet sono due di fila, dopo quello della settimana scorsa. E, ultima coincidenza, McTominay proprio contro l’Empoli aveva segnato di testa esattamente come ieri, anche se è cambiato l’ispiratore (a Monza Raspadori, 7 giorni da Lukaku).



9 – Sono i gol dello scozzese McTominay: solo il milanista Reijnders con 10 ha fatto meglio di lui tra i centrocampisti.



1 – Primo assist di Raspadori in questo campionato, uno lo aveva confezionato in precedenza in Coppa Italia.