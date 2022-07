Monza, nel mirino anche Rovella: Galliani vuole provarci

Rovella, affondo del Monza per il centrocampista della Juventus: Galliani ci prova anche per il giovane ex Genoa

Il Monza proverà l’affondo per l’acquisto di Nicolò Rovella. A riferire la notizia è Sky Sport.

Galliani, dopo aver preso già Ranocchia della Juve, avrebbe messo nel mirino anche il centrocampista ex Genoa che, però, Allegri sta valutando in questa fase di pre campionato. Il sì non c’è ancora, ma le intenzioni dei brianzoli sembrano più che serie.