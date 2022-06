Monza, nuova idea per l’attacco: piace Caprari del Verona

Calciomercato Monza: il club brianzolo avrebbe messo gli occhi su Caprari, protagonista di una grande stagione col Verona

Il Monza allunga la lista degli obiettivi di calciomercato aggiungendo un altro nome per l’attacco. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il club brianzolo avrebbe messo gli occhi su Gianluca Caprari; protagonista di una grande stagione col Verona con 12 gol in 35 partite.

L’Hellas ha sborsato 4,5 milioni di euro per riscattarlo dalla Sampdoria e ora potrebbero volercene almeno 10 per prelevarlo. Cifre non impossibili da raggiungere per il Monza di Berlusconi e Galliani.