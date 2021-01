Mario Balotelli accusa il primo problema da quando è al Monza. L’attaccante sarà in tribuna nella gara contro il Lecce

Mario Balotelli non sarà in campo questo pomeriggio contro il Lecce del suo ex allenatore Eugenio Corini. L’attaccante non ce la fa e quindi segue i suoi compagni dalla tribuna.

Balotelli, come riporta Sky Sport, ha accusato un risentimento ai flessori della coscia destra che non gli permette di scendere in campo contro il Lecce dopo l’esordio con gol ai danni della Salernitana.