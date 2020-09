Morata alla Juve, quale futuro per Dzeko e Milik? Gli scenari

Alvaro Morata domani sarà un nuovo giocatore della Juventus mandando in fumo il giro di attaccanti con Dzeko e Milik

Alvaro Morata sarà il nuovo numero 9 della Juventus. L’accordo con l’Atletico Madrid è stato trovato in una giornata (CLICCA QUI PER I DETTAGLI) e domani lo spagnolo sbarcherà a Torino per le visite mediche.

L’arrivo dell’ex Chelsea manda in fumo il valzer degli attaccanti riguardante anche Edin Dzeko e Arkadiusz Milik. Quale futuro attende i due centravanti ora? Secondo Sky Sport il bosniaco rimarrà a Roma mentre per il polacco si apriranno nuovi scenari di mercato.