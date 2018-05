La Juventus avrebbe messo le mani su Alvaro Morata. Accordo tra il giocatore e il club bianconero per il ritorno: le ultimissime

La Juventus ha l’accordo con Alvaro Morata? E’ questo l’annuncio di Rai Sport! Il club bianconero avrebbe già in mano una intesa di massima con l’attaccante spagnolo per la prossima stagione. Il giocatore ha aperto a un ritorno, Beppe Marotta non ha chiuso le porte ma c’è dell’altro. Le parti si sarebbero già incontrate e avrebbero raggiunto un accordo per il prossimo anno. Alvaro sarebbe disposto addirittura a ridursi l’ingaggio pur di tornare a Torino. Il calciatore guadagna 9 milioni a stagione al Chelsea e potrebbe guadagnare 7-7,5 milioni a stagione, spalmando l’importo in più anni.

La Juve non andrà oltre quella soglia, come già accaduto per Dybala, il secondo giocatore più pagato dopo Gonzalo Higuain. Ci sarebbe dunque l’accordo tra l’entourage di Morata e la Juventus ma non c’è ancora l’accordo tra il Chelsea e i bianconeri e di conseguenza l’affare non può ritenersi chiuso. La Juve dovrà trovare l’intesa con i Blues che hanno investito 80 milioni di euro appena un anno fa per strappare il giocatore al Real Madrid. La Juventus vorrebbe proporre ai Blues un prestito biennale con diritto di riscatto da esercitare nel 2020.