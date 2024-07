Morata Milan, NUOVI CONTATTI in serata per il bomber spagnolo: COSA FILTRA sulla trattativa

Il Milan non molla la presa per Alvaro Morata. Come riportato da Orazio Acomando sul proprio profilo di X, ci sono stati nuovi contatti in serata. L’attaccante spagnolo, in questo momento, è l’obiettivo di mercato numero uno dei rossoneri.

L’ANNUNCIO – «In serata nuovi contatti tra l’entourage di Morata e il Milan. Si va avanti nella trattativa. Lo spagnolo possibilità molto concreta per l’attacco dei rossoneri».