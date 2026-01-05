Moratti spiazza tutti: «Inzaghi ha imitato Mourinho, non mi è piaciuto! Quando è andato via avrei preso lui»

Moratti, ex presidente dell’Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni sui nerazzurri ma anche sulla situazione in Serie A. Parole su Inzaghi e Chivu

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss per analizzare la situazione in Serie A ma non solo. Le sue dichiarazioni.

CAMPIONATO FINO ALLA FINE – «Credo che sarà una corsa a tre, l’Inter ci ha fatto capire che Chivu ha trovato la quadra, il Napoli ha un allenatore che è un fenomeno e il Milan ha l’esperienza di Allegri, sarà una corsa fino alla fine».

ADDIO INZAGHI E SCELTA CHIVU – «Quando è andato via Simone Inzaghi che per me è andato via male, non mi è piaciuto cosa è successo, ha imitato Mourinho con una cattiva imitazione perché Mou aveva vinto il triplete, la mia Inter l’avrei affidata a Conte, ma la scelta di Chivu è stata intelligente e coraggiosa perché è molto bravo».

VAR E ARBITRAGGI – «Var? Devono abituarsi ad usarlo al meglio, inizialmente ha dato fastidio al pubblico perché interrompeva troppo poi ci siamo abituati, gli arbitri devono usarlo meglio perché rischia di togliere personalità al direttore di gara».

L’INTERVISTA COMPLETA DI MORATTI