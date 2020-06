Moratti: «Lautaro all’Inter sta bene ma giocare con Messi…»

Massimo Moratti ha parlato ai microfoni di Cadena Ser Catalunya e ha commentato il possibile passaggio di Lautaro al Barcellona

LAUTARO – «L’intenzione dell’Inter è quella di trattenere Lautaro. È un calciatore con un grande potenziale, ma tutto dipenderà ovviamente dalla volontà del giocatore e Lautaro è molto a suo agio all’Inter. Alla fine, comunque, dipende anche dall’offerta del Barcellona. Certo, poter giocare a fianco di Leo Messi è sempre una motivazione per qualsiasi giocatore ambizioso. Eventuali scambi? C’è un certo Messi che non è male».

MESSI – «È sempre stato strettamente legato a Barcellona, è un sogno per molti, ma è un sogno impossibile. Non sono riuscito a concretizzarlo quando poteva essere il momento, ancora oggi non so se ci riuscirei».