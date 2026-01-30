Morte Astori, l’ospedale di Careggi dovrà risarcire un milione di euro ai familiari

Morte Astori, Careggi condannato: un milione di euro alla famiglia del capitano viola. Tutti gli aggiornamenti

L’Azienda ospedaliera di Careggi dovrà versare un risarcimento di un milione e centomila euro alla famiglia di Davide Astori: la compagna Francesca Fioretti, la figlia Vittoria, i genitori e i fratelli. La decisione arriva dopo la sentenza della Cassazione sul caso della morte del capitano della Fiorentina, trovato senza vita il 4 marzo 2018 nella sua camera d’albergo a Udine, dove la squadra era in ritiro prima della partita contro l’Udinese. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Il risarcimento è stato disposto perché il professor Giorgio Galanti, condannato a un anno con pena sospesa per omicidio colposo, all’epoca dei fatti era dipendente della struttura pubblica e operava nell’ambito della Medicina dello Sport dell’ospedale fiorentino. La Cassazione ha confermato la responsabilità del medico per non aver impedito, con adeguati controlli, il verificarsi dell’evento fatale.

Lo stesso Galanti, nel giugno scorso, è stato condannato nuovamente — sempre a un anno con sospensione della pena — per falso ideologico in un procedimento parallelo legato alla morte di Astori. In questo secondo filone sono stati riconosciuti responsabili anche altri due medici, accusati di aver contribuito alla falsificazione di un certificato relativo a un esame diagnostico che il giocatore non avrebbe mai effettuato.

