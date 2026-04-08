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Morte Lucescu, il ricordo di Ceferin: «Un uomo di raro intelletto calcistico, straordinaria dignità e passione»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

15 ore ago

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Ceferin

Morte Lucescu, il messaggio di Ceferin: «Era un uomo di raro intelletto calcistico, straordinaria dignità e passione»

Mircea Lucescu è stato una figura leggendaria del calcio europeo, capace di attraversare oltre quarant’anni di storia del pallone. Ex difensore della Dinamo Bucarest e capitano della Romania ai Mondiali del 1970, ha poi intrapreso una carriera in panchina che lo ha portato in Italia, Turchia, Ucraina e Russia, fino all’ultimo incarico alla guida della nazionale rumena, lasciato solo poche settimane fa.

Come allenatore ha lasciato un segno profondo: dalle esperienze in Serie A con Pisa, Brescia, Reggiana e Inter, ai trionfi in Turchia con Galatasaray e Beşiktaş, fino alla straordinaria epopea con lo Shakhtar Donetsk, coronata dalla Coppa UEFA del 2009. Con oltre 1.600 panchine e 35 trofei, Lucescu resta uno dei grandi maestri del calcio europeo, una figura la cui eredità continuerà a essere celebrata con rispetto in tutto il continente. Le parole di Ceferin:

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PAROLE – «Il calcio europeo piange Mircea Lucescu. La UEFA ha espresso il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del grande tecnico rumeno, avvenuta oggi a Bucarest all’età di 80 anni. Era uno dei veri originali del gioco — un uomo di raro intelletto calcistico, straordinaria dignità e passione».

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