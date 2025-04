Morte Papa Francesco, la decisione UFFICIALE della UEFA dopo la sua scomparsa lunedì scorso - Calcio News 24

Morte Papa Francesco, il comunicato della UEFA unendosi nel cordoglio in vista della prossimo weekend calcistico

Considerando la morte di Papa Francesco, la UEFA ha stilato un comunicato ufficiale per quanto concerne il prossimo weekend calcistico.

IL COMUNICATO

La UEFA terrà un momento di silenzio in memoria di Sua Santità Papa Francesco prima del calcio d’inizio delle semifinali della UEFA Youth League e della UEFA Women’s Champions League previste per questa settimana, così come delle semifinali delle competizioni maschili per club in programma dal 29 aprile al 1° maggio