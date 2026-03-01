Morto Rino Marchesi, addio all’ex allenatore di Napoli, Inter e Juventus: aveva 88 anni. Il suo ricordo e il cordoglio del club partenopeo e dei nerazzurri

Il mondo del calcio è in profondo lutto per la triste scomparsa di Rino Marchesi. È venuto a mancare all’età di ottantotto anni colui che fu il primo allenatore italiano di Maradona ai tempi del Napoli.

Nato a San Giuliano Milanese, Rino Marchesi è stato protagonista in campo tra la fine degli anni Cinquanta e gli anni Settanta, per poi sedersi in panchina. Nel corso della sua avventura sul rettangolo verde ha vinto due Coppe Italia, una Mitropa Cup e la prestigiosa Coppa delle Coppe nella stagione calcistica 1960-1961 indossando la maglia della Fiorentina.

Negli anni Ottanta ha guidato le formazioni di Napoli, Inter e Juventus. Rimane uno dei pochissimi profili nella storia di questo sport ad aver allenato sia Maradona che Michel Platini. In ambiente bianconero, Rino Marchesi ha accompagnato proprio l’ultima annata di Michel Platini sul terreno di gioco prima del ritiro.

Il Napoli ha voluto ricordare Rino Marchesi pubblicando un commosso messaggio di cordoglio. Lo stesso gesto istituzionale è stato compiuto dalla società dell’Inter attraverso i propri canali ufficiali.

IL CORDOGLIO DEL NAPOLI – «Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, icona del calcio ed esemplare professionista alla guida degli azzurri dal 1980 al 1982 e dal 1984 al 1985».

IL CORDOGLIO DELL’INTER – «FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari.

Arrivato sulla panchina nerazzurra nella stagione 1982/83, Marchesi guidò un’Inter profondamente rinnovata: tra i nuovi innesti il campione del mondo Fulvio Collovati, il brasiliano Juary e il tedesco Hansi Müller, con Alessandro Altobelli punto di riferimento offensivo. In campionato i nerazzurri inseguirono le posizioni di vertice chiudendo al terzo posto, mentre in Coppa delle Coppe l’Inter raggiunse i quarti di finale, fermata dal Real Madrid. In quell’annata fece il suo esordio in prima squadra anche Walter Zenga. In totale il tecnico, nato a San Giuliano Milanese nel 1937, collezionò 47 panchine in nerazzurro.»