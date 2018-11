Josè Mourinho, Giampiero Ventura e Carletto Mazzone sono solo alcuni dei tanti allenatori che nel corso della loro carriere hanno perso le staffe

Allenatori provocati, insultati, sbeffeggiati e che rispondono per le rime. Sono stati tanti i tecnici che, nel corso degli anni, hanno perso le staffe e la calma di fronte agli insulti degli avversari. Gesti, facce, urla: il catalogo è ricco. L’ultimo in ordine di tempo: Mourinho che porta la mano all’orecchio davanti alla platea delusa degli juventini. Ma sono stati tanti i casi: Mazzone, Capello, Ventura e poi ovviamente il portoghese.

Ricordate Mazzone? Non era lui, era il fratello gemello disse nel post partita. Sotto la curva dell’Atalanta, dopo un derby pareggiato in rimonta, da 1-3 a 3-3. La panchina dove il buon Mazzone sedeva prima di lanciarsi come un razzo verso la curva atalantina era quella del Brescia. Motivo? Insulti a lui, alla famiglia e alla sua città: Roma. Nei filmati di quel 2001 Mazzone appare trasfigurato, agita il pugno, urla cose irriferibili, cercano di bloccarlo in due, non ce la fanno. Ventura – allora allenatore del Toro – emulò un gesto del Wrestling, mimando il gesto del tagliagole. Come dimenticare il calcione di Baldini a Di Carlo in un Parma-Catania. Gesto decisamente inopportuno. Poi una carrellata di dita medie: dito medio di Sarri (dal pullman ai tifosi juventini), quello di Mancin i(rivolto ai suoi tifosi che lo insultavano ai tempi dell’Inter) e i due di Ancelotti, il primo quando sedeva sulla panchina della Juventus e il secondo, più recente, verso i tifosi del Bayern.