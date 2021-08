Mourinho, bastone e carota per Zaniolo: «Fantastico senza giallo ma...»

Jose Mourinho, bastone e carota per Zaniolo: ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso sul centrocampista espulso con la Fiorentina

Jose Mourinho, ai microfoni di Sky Sport, usa il bastone e la carota per Nicolò Zaniolo.

ZANIOLO – «L’energia è sempre positiva. Quello che ha fatto, senza giallo, è stato fantastico. La squadra ha perso palla in una rimessa laterale e lui ha fatto uno sprint di 30 metri per compensare a un errore dei compagni. Ha fatto molto bene. Se non avesse avuto un giallo, era da applausi. Mi sarei alzato dalla panchina per applaudire. Sono contento per lui, se torna in Nazionale è un momento bello».