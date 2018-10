Mourinho incorona la Juve: «È favorita per la Champions»

José Mourinho elogia i bianconeri alla vigilia della sfida all’Old Trafford: «CR7 tra i più forti di sempre»

Tempo di conferenza stampa di vigilia per José Mourinho che si appresta ad accogliere ad Old Trafford i campioni d’Italia in carica della Juventus. Insieme a Lukaku, il tecnico portoghese ha tessuto le lodi della squadra di Allegri dandole i favori del pronostico per la vittoria finale: «La Juventus è più che una candidata a vincere la Champions in questa stagione. Abbiamo dimostrato di essere in forma nelle ultime due uscite, quindi proveremo a ripeterci. Sanchez? Non ci sarà, mentre Valencia non si è allenato per 10 giorni a causa di un problema, ma non fisico. Per questo ha bisogno di riprendere il passo».

Mourinho ritroverà il suo amico/nemico Cristiano Ronaldo: «Adesso hanno un giocatore molto speciale, Cristiano Ronaldo, che fa la differenza. Sono più che dei semplici contendenti per la vittoria finale, per come la vedo io. Hanno aggiunto al loro organico altri innesti importanti come Can, Cancelo e Bonucci. Hanno tanto da offrire, assieme ad un anno in più d’esperienza per l’allenatore e per l’ossatura della squadra».