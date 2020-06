Mourinho: «L’Inter è stato un puzzle perfetto nella mia vita»

Mourinho, le parole del tecnico del Tottenham in merito a quale sia stato il miglior momento della sua carriera da allenatore

Mourinho non potrà mai scordare l’Inter, così come i tifosi neroazzurri non potranno mai dimenticare il portoghese capace di vincere il Triplete. L’allenatore in un’intervista a Hopu.com ha parlato proprio di quel periodo.

«Difficile individuare il miglior momento in un determinato club e periodo, perché la mia carriera è stata così ricca di felicità e vittorie. L’Inter onestamente è stato il puzzle perfetto perché ero felice per tantissimi motivi, non si trattava solo dell’incredibile Triplete. Era anche il rapporto con i giocatori, con il proprietario e tutti quelli che hanno lavorato con me».