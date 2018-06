Mourinho si tira fuori: «Non è il momento di allenare una Nazionale»

José Mourinho era stato accostato alla panchina del Portogallo, ma lui non ci pensa ancora: «Voglio allenare un club»

Dato più volte vicino alla panchina del Portogallo come naturale successore di Fernando Santos, José Mourinho ringrazia per l’offerta ma la spedisce al mittente. L’attuale allenatore del Manchester United infatti, non ci pensa proprio ad allenare una Nazionale: «Non è ancora arrivato il momento di allenatore una Nazionale. Il mio lavoro è allenare un club, ho bisogno di lavorare ogni giorno. Mi sento molto meno stanco di quanto lo fossi qualche anno fa».

Incarico forse rimandato quindi per Mourinho che preferisce allenare quotidianamente un club piuttosto che una Nazionale. Probabile comunque che un giorno sulla panchina rossoverde si siederà lo Special One.