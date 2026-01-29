Mourinho esulta: «Real Madrid fortunato a prendere solo 4 gol, vi spiego come nasce il gol di Trubin». Le parole dello Special One

Una serata drammatica condanna l’Olympique Marsiglia all’eliminazione dalla Champions League. La squadra guidata da Roberto De Zerbi saluta l’Europa per un solo gol di scarto, vittima di un incredibile incrocio del destino. A firmare la condanna dei francesi è stato Anatoliy Trubin, portiere del Benfica ed ex pupillo proprio del tecnico bresciano ai tempi dello Shakhtar Donetsk. L’estremo difensore ucraino ha siglato la rete decisiva all’ultimo respiro nella sfida contro il Real Madrid, regalando ai lusitani il pass per gli spareggi.

Sull’altra sponda festeggia José Mourinho. L’allenatore portoghese, pur ammettendo di non essere stato a conoscenza della necessità di un ulteriore gol per la qualificazione fino agli istanti finali, ha accolto con gioia l’impresa del suo numero uno. Il tecnico di Setubal ha sottolineato come Trubin avesse già sfiorato la rete in precedenza, rimarcando anche la prestazione dominante contro le Merengues, fortunate a suo dire a subire solo quattro reti, concetto ribadito anche all’avversario Dean Huijsen.

La classifica finale della League Phase vede entrambe le squadre appaiate a quota 9 punti, frutto di un percorso “senza mezze misure” (tre vittorie e cinque ko). A decidere tutto è stata la differenza reti: le Aquile chiudono con un -2, beffando l’OM fermo a -3 proprio grazie all’incornata vincente di Trubin che vale il 24° posto, l’ultimo utile per i playoff.

PAROLE – «Quando ho fatto l’ultimo cambio pensavo che il 3-2 fosse sufficiente. Poi mi hanno detto che serviva un altro gol, ma non potevo più intervenire. Sapevamo che Trubin avrebbe potuto segnare, perché anche contro il Porto ci era andato molto vicino, quel calcio di punizione è stata una fortuna, ma anche se non ci fossimo qualificati avremmo mantenuto l’orgoglio. Il Real Madrid è stato fortunato a perdere solo 2-4, gliel’ho detto anche a Huijsen, che è stato un mio giocatore alla Roma».

