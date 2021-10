Mourinho: «Passione eterna per la Roma. Voglio regalare trofei ai tifosi»

José Mourinho, allenatore della Roma, ha raccontato ai microfoni di Esquire di voler regalare trofei ai tifosi giallorossi

José Mourinho, allenatore della Roma, ha raccontato ai microfoni di Esquire di voler regalare trofei ai tifosi giallorossi. Le sue dichiarazioni.

«Titoli, perché di titoli vive una società, perché i titoli alimentano la passione dei tifosi. Ho capito subito che l’amore che si prova per la Roma va oltre i trofei, è una passione eterna, sanguigna e anche familiare. Però la vittoria è quello che manca e stiamo costruendo un progetto per arrivarci. Se arriverà con me sarà perfetto, altrimenti sarebbe bellissimo aver contribuito alla costruzione di questo futuro, che è il sogno di tutti».