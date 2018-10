Esonero Mourinho: lo United sta perdendo in casa contro il Newcastle ma il tecnico portoghese scherza con un cameraman a bordo campo

Il Manchester United sta sprofondando a Old Trafford contro il Newcastle. 0-2 firmato Kenedy e Muto che segneranno, molto probabilmente, la fine dell’avventura di José Mourinho sulla panchina dei Red Devils. A discapito delle dichiarazioni di facciata, il destino del tecnico portoghese sembra segnato: a fine partita o nei prossimi giorni l’ex allenatore di Inter e Real Madrid sarà esonerato per gli scarsi risultati conseguiti in questa stagione. Situazione che non sembra preoccupare particolarmente l’allenatore dello United che a fine primo tempo, rientrando negli spogliatoi, ha spruzzato con una borraccia la telecamera di un addetto presente a bordo campo. Mourinho rimane Speciale anche in questi casi.