Le dichiarazioni di Mourinho prima del calcio di inizio della partita tra Napoli e Roma: «Importante per entrambi»

Jose Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio di inizio della partita con il Napoli, le sue parole:

«Sicuramente difficile, ma non abbiamo un’altra soluzione. Giochiamo ogni punto importante in campionato, tra due settimane ci sarà la semifinale di Conference League. Non abbiamo altre soluzioni. Siamo positivi, abbiamo fiducia nella panchina, dove ci sono giocatori sempre motivati e che ci danno qualcosa durante la partita. Partita difficile, importante per noi e per loro.

Continuo a dire lo stesso, la Juve è troppo forte per lasciare il 4° posto nel momento finale della stagione. Per noi continua ad essere una lotta tra il 5° e l’8° e abbiamo bisogno di punti oggi

L’omaggio a Maradona? Questo è una cosa personale, si tratta di un mio amico, ma non c’entra con il calcio».