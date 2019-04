Mourinho svela il proprio futuro: «La prossima stagione torno ad allenare»

L’ex allenatore dell’Inter chiarisce che il suo futuro è sulla panchina di un club: «Voglio essere motivato, per la Nazionale portoghese c’è tempo»

José Mourinho, da settimane accostato alla panchina dell’Inter, ha recentemente fatto chiarezza sul suo futuro: «Non sto soffrendo per il fatto di non allenare, adesso ho tempo per pensare ad altre cose. Ma detto sinceramente mi piacerebbe tornare ad allenare la prossima stagione. Ho scelto di non allenare fino all’inizio della prossima stagione e per tornare deve arrivare un club e un campionato che mi motivino».

Mourinho ha poi parlato di un suo eventuale approdo sulla panchina della Nazionale portoghese: «Fernando Santos non deve preoccuparsi, non sono interessato per il prossimo futuro. Ma è una cosa che effettivamente mi piacerebbe fare prima di chiudere la carriera».