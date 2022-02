ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mousa Dembele preannuncia il ritiro: «Ecco quando smetto col calcio». Il centrocampista belga fissa l’addio

L’ex centrocampista del Tottenham, Mousa Dembele, ha annunciato che presto si ritirerà. Il centrocampista belga del Guangzhou R&F ha fatto la seguente comunicazione sui social.

Questo il messaggio: «Ciao a tutti, come prima cosa vorrei ringraziarvi per tutti i bei messaggi che ho ricevuto. Voglio chiarire che non ho ancora smesso. Ho ancora un anno di contratto. Posso però già annunciare che chiuderò la mia carriera quando l’anno sarà concluso».