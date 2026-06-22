Moviola Argentina Austria: gli episodi dubbi del match, valido per la seconda giornata dei Mondiali 2026

Moviola Argentina Austria: gli episodi dubbi del match diretto da Amin Mohamed Omar., valido per la seconda giornata dei Mondiali 2026.

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PRIMO TEMPO

Il primo episodio rilevante è molto importante. Al 4’ Lautaro riceve in area, al momento del tiro a tu per tu col portiere viene contrato dal ritorno di due avversari: Posch sembra entrare nettamente sulla gamba, Schlager forse tocca minimamente, l’interista resta a terra per la doppia tenaglia ricevuta. Check Var, l’arbitro va a rivedere l’episodio al monitor e decreta un penalty assolutamente giusto. A metà primo tempo si accende una fase di duri interventi a centrocampo, arriva il fischio per un fallo di Lautaro su Laimer e nessun provvedimento particolare. Al 30′ Mac Allister fa segno di volere un’ammonizione per un avversario, l’arbitro lo ignora. Sul gol del vantaggio argentino c’è un giocatore austriaco a terra – Schlager, contrastato da Mac Allister – nella metà campo opposta, quasi nulle però le proteste. Poco dopo cartellino giallo per Posch, che rifila un colpo di spalla su Almada, un chiaro gesto di nervosismo immediatamente susseguente all’1-0. Intervento in ritardo di Danso su Messi, il “colpevole” va a chiedere scusa al 10. La sfida si è incattivita alquanto dopo la rottura dell’equilibrio. Sono ben 7 i minuti di recupero. Calcetto sul tendine da parte di Lautaro a Laimer, poteva starci anche un giallo. Si va all’intervallo, finora 8 i falli degli argentini, 3 in meno quelli austriaci.

SECONDO TEMPO

Schlager inaugura la ripresa con un calcione sul piede destro di Messi, sanzionato il fallo senza l’aggravante di un cartellino. Ancora un grande spunto di Messi trova un fallo di Sewald che rischia un giallo, Omar continua a usare un metro di misura permissivo pur fischiando l’irregolarità.