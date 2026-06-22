Stefano Sensi riparte dalla Bulgaria: pagata la clausola, giocherà nel CSKA Sofia

Stefano Sensi giocherà nel CSKA Sofia: il club bulgaro ha pagato la clausola rescissoria dell’ex centrocampista dell’Inter

Una nuova ed esotica avventura calcistica si profila all’orizzonte per Stefano Sensi. Il centrocampista italiano, reduce da un’esperienza nel campionato cipriota, è ufficialmente pronto a cambiare maglia e nazione in questa sessione di trasferimenti. La trattativa lampo si è conclusa positivamente grazie al rapido esercizio di un’opzione d’uscita presente nel suo legame contrattuale, permettendo al talentuoso regista di trasferirsi a titolo definitivo nella massima serie bulgara per iniziare un capitolo inedito della sua tormentata ma prestigiosa carriera. Lo riporta Fabrizio Romano.

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Le cifre del trasferimento e il blitz di mercato

Nel dettaglio, l’intera operazione di mercato è stata sbloccata nelle ultime ore, dopo che è stata interamente pagata la clausola da 200mila euro stabilita nel precedente accordo del calciatore. Una cifra decisamente d’occasione per le casse della compagine acquirente, che ha intravisto l’opportunità di assicurarsi un profilo di assoluto spessore internazionale e di enorme qualità tecnica a un prezzo di saldo.

Grazie a questo blitz fulmineo, l’ex centrocampista dell’Inter e della Nazionale azzurra giocherà nel CSKA Sofia, uno dei club più gloriosi, storici e titolati del panorama calcistico dell’Est Europa. L’operazione è ormai definita in ogni singolo dettaglio burocratico, sancendo l’accordo chiuso con l’Anorthosis, società di Cipro che perde così il proprio faro di centrocampo ma incassa la somma prestabilita per la sua partenza.

Il percorso del regista: dal sogno Inter alla rinascita all’estero

Per il metronomo marchigiano si tratta di una svolta radicale. Salito alla ribalta in Serie A grazie alle splendide stagioni disputate con la maglia del Sassuolo, Sensi aveva toccato l’apice della propria parabola sportiva con il passaggio all’Inter. A Milano, specialmente nella prima parte della gestione di Antonio Conte, aveva incantato l’Europa intera con sprazzi di classe purissima, prima che una sfortunata e lunghissima serie di problemi di natura fisica ne frenasse bruscamente la continuità e la crescita.

Dopo i successivi prestiti con Sampdoria e Monza, il classe 1995 ha scelto di rimettersi in gioco lontano dai confini italiani, accettando la corte dell’Anorthosis Famagusta. L’esperienza nel campionato cipriota è servita al playmaker per ritrovare minutaggio, fiducia nei propri mezzi e soprattutto la tenuta atletica. Prestazioni che hanno spinto i dirigenti del CSKA Sofia a rompere gli indugi. Sensi si appresta a sbarcare in Bulgaria per le visite mediche di rito, pronto a prendere in mano le chiavi della nuova mediana.