Leo Messi riscrive la storia: 17 gol ai Mondiali, l’argentino diventa il miglior marcatore di sempre

Lionel Messi riscrive ancora una volta la storia del calcio. Con la rete segnata all’Austria, il numero 10 dell’Argentina diventa il miglior marcatore di sempre ai Mondiali con 17 gol, staccando definitivamente Miroslav Klose, fermo a quota 16.

Il sorpasso arriva in una serata che sembrava stregata: al 9’ Messi aveva infatti calciato fuori un rigore, ma la Joya albiceleste si è subito rimessa in carreggiata.

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Il gol del record: mancino rasoterra su assist di Medina

Al 38’, su assist di Facundo Medina, Messi si è liberato al limite e ha colpito con un mancino rasoterra preciso, battendo il portiere austriaco e firmando il gol che lo proietta in vetta alla classifica marcatori di tutti i tempi del torneo.

Un traguardo che certifica, ancora una volta, la grandezza del capitano dell’Argentina, capace di lasciare un’impronta indelebile in ogni competizione disputata.



