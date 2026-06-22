Maresca nuovo allenatore del Manchester City, ci siamo: intesa con il Chelsea per la risoluzione del contratto

Maresca pronto a diventare il nuovo allenatore del Manchester City: trovato l’accordo con il Chelsea per la risoluzione del contratto

Come riferito da Sky, Enzo Maresca è ormai a un passo dal diventare ufficialmente il nuovo allenatore del Manchester City. La svolta decisiva è arrivata nelle ultime ore, grazie al raggiungimento di un accordo verbale definitivo tra il tecnico italiano e la dirigenza del Chelsea per l’immediata risoluzione del contratto che lo legava al club londinese. Questa intesa cancella ogni vincolo burocratico, spianando definitivamente la strada a uno dei trasferimenti più caldi e strategici dell’intera stagione.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Le cifre dell’affare e i dettagli dell’accordo triennale

I passaggi formali per completare il clamoroso passaggio sulla sponda dei Citizens si stanno consumando a ritmi serratissimi. Il tecnico è atteso a Manchester nelle prossime ore per sbrigare le ultime formalità burocratiche e siglare un ricco contratto triennale che lo legherà all’Etihad Stadium per le prossime stagioni.

L’operazione, tuttavia, ha richiesto uno sforzo diplomatico ed economico non indifferente da parte della dirigenza di Manchester. Per convincere i Blues a liberare prematuramente il tecnico, i vertici dei due club hanno imbastito una trattativa serrata che si è conclusa con il pagamento di un indennizzo milionario. L’intesa economica complessiva tra le due società si aggira infatti intorno ai 20 milioni di euro, una cifra iperbolica che testimonia la ferrea volontà del City di puntare senza indugi sul profilo del manager italiano.

Il ritorno a Manchester per raccogliere l’eredità di Guardiola

Questo indennizzo rappresenta un tassello fondamentale per sbloccare lo stallo, permettendo all’ex centrocampista di legarsi ufficialmente alla sua nuova squadra. Per Maresca si tratterà di un suggestivo ritorno in una piazza e in un ambiente che conosce alla perfezione, avendo già respirato l’aria di Manchester sia alla guida della formazione Under 23 che nel ruolo di prezioso collaboratore tecnico in prima squadra.

Questa volta, però, le responsabilità saranno decisamente superiori e il contesto totalmente inedito. Il tecnico italiano non tornerà all’ombra dell’Etihad da comprimario, ma avrà il compito monumentale di raccogliere l’eredità di Pep Guardiola. Una sfida affascinante e al contempo rischiosa, che vedrà Maresca impegnato in prima persona nel tentativo di inaugurare un nuovo ciclo vincente sulla prestigiosa panchina del Manchester City, cercando di mantenere il club ai vertici del calcio internazionale.