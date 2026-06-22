Chi è Pedro Gonçalves, oggetto del desiderio di Amorim per il suo Milan. La storia e l’identikit tecnico del ‘Pote’

Chi è Pedro Gonçalves, la storia e le caratteristiche tecniche del nuovo obiettivo del Milan di Amorim

Con l’approdo ufficiale di Ruben Amorim sulla panchina del Milan, le grandi manovre per ridisegnare la rosa rossonera sono già entrate nel vivo. Il primissimo nome cerchiato in rosso sul taccuino del tecnico e della dirigenza è quello di Pedro Gonçalves, noto in patria con il soprannome di “Pote”, stella assoluta dello Sporting CP e fedelissimo del nuovo mister lusitano.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La Storia: dalle giovanili all’eredità di Bruno Fernandes

Nato nel 1998 a Chaves, Pedro Gonçalves ha vissuto una formazione calcistica ricca di tappe internazionali. Dopo i passaggi nei vivai di Braga e Valencia, si trasferisce giovanissimo in Inghilterra per fare esperienza nelle giovanili del Wolverhampton. La sua definitiva e fragorosa esplosione avviene però nel 2019, al suo ritorno in Portogallo con la maglia del Famalicão.

Le sue incredibili prestazioni convincono lo Sporting CP a investire pesantemente su di lui nel 2020, affidandogli un compito sulla carta impossibile: raccogliere l’eredità di Bruno Fernandes, appena ceduto al Manchester United. Sotto la sapiente guida di Amorim, Pote non solo non accusa la pressione, ma trascina i biancoverdi alla storica conquista del campionato dopo 19 anni di digiuno, laureandosi persino capocannoniere della Liga Portugal.

Caratteristiche Tecniche: il perfetto “tuttocampista”

Dal punto di vista tattico, Pedro Gonçalves è il prototipo del calciatore moderno, un vero e proprio jolly offensivo. Destro naturale, ma dotato di un ottimo utilizzo del piede debole, fa della duttilità estrema la sua arma migliore. Può agire come esterno d’attacco, trequartista puro o, all’occorrenza, come mezzala di inserimento.

Nel consolidato 3-4-2-1 di Amorim allo Sporting, ha ricoperto magistralmente il ruolo di trequartista d’attacco, muovendosi nello spazio alle spalle del centravanti. I suoi punti di forza principali sono:

Fiuto del gol: Vanta statistiche realizzative da centravanti aggiunto, grazie a un tiro preciso e a un tempismo perfetto negli inserimenti.

Vanta statistiche realizzative da centravanti aggiunto, grazie a un tiro preciso e a un tempismo perfetto negli inserimenti. Intelligenza spaziale: Sa sempre come e dove posizionarsi tra le linee per ricevere palla e mandare in crisi le difese avversarie.

Sa sempre come e dove posizionarsi tra le linee per ricevere palla e mandare in crisi le difese avversarie. Qualità nella rifinitura: È un eccellente uomo assist, capace di inventare la giocata decisiva nello stretto.

Perché è l’obiettivo ideale del Milan? Pedro Gonçalves conosce a memoria ogni singolo dettame tattico del nuovo allenatore rossonero. Il suo eventuale sbarco a San Siro garantirebbe ad Amorim quell’usato sicuro ad altissimo rendimento, fondamentale per trasmettere rapidamente alla squadra i nuovi concetti di gioco e aggiungere una massiccia dose di gol e imprevedibilità alla trequarti del Milan.