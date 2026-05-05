Moviola Arsenal Atletico Madrid, tutti gli episodi dubbi della semifinale di Champions League

Moviola Arsenal Atletico Madrid, tutti li episodi dubbi della semifinale di ritorno di Champions League 2025/2026

La moviola di Arsenal Atletico Madrid, semifinale di ritorno di Champions League diretta dall’arbitro tedesco Daniel Siebert, ruota attorno diversi episodi discussi. Ecco cosa è successo:

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LA MOVIOLA

PRIMO TEMPO

Ci vogliono 70 secondi per il primo fallo: lo commette Koke su Saka. Lamentela immediata dell’Arsenal perché gli spagnoli impiegano molto tempo e prendono un po’ di metri su un laterale in fase difensiva. Richiamo a Griezmann che allontana il pallone dopo avere commesso un fallo. Nella prima parte Siebert fischia a ogni contrasto duro, vuol fare capire qual è il metro della sua direzione. Proteste di Gyokeres che in protezione palla viene spesso aggredito. Al 35′ proteste Arsenal per un contatto in area tra Griezmann e Trossard, Siebert ben piazzato lo considera troppo lieve per decretare un rigore. Fallo tattico di Calafiori su Koke, Simeone si lamenta perché vuole un giallo per l’italiano. Nessun dubbio sul gol del vantaggio dell’Arsenal, Saka non è assolutamente in fuorigioco. Poche perdite di tempo, un solo minuto di recupero. Si va all’intervallo: le due squadre si sono combattute, ma il totale dei falli fischiati è basso, il gioco è stato interrotto 9 volte e non ci sono stati cartellini.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con una trattenuta di Marcos Llorente su accelerazione di Trossard: fallo, non giallo. Al 51′ Simeone intercetta un retropassaggio di Saliba, scarta Raya e cade a terra su pressione di Gabriel che lo sbilancia con il braccio, per Siebert è tutto lecito, episodio difficile da valutare. Al 55′ Calafiori pesta il piede di Griezmann in area, ma c’è una situazione fallosa dell’Atletico precedente che sana la situazione dell’italiano. Al 64′ Odegaard sostiene che Cardoso accentui nel cadere a terra. Al 76′ Gabriel rimane a terra per una ginocchiata alla testa del suo portiere Raya. A 10 minuti dal termine scatta la prima ammonizione: il colpevole è Pubill, che cintura Gyokeres, bravo a usare il corpo per andarsene via, Arteta chiede una sanzione più grave ritenendo che il suo attaccante potesse andare in porta. Nel finale Sorloth e Gabriel si allacciano a palla lontana, è l’adrenalina dei momenti decisivi. Al ’93 ammonito Simeone che protesta per la perdita di tempo di Raya sul rinvio, subito dopo il giallo scatta per Arteta. Ammonito Koke e Calafiori dalla panchina, nervi a fior di pelle nei secondi finali. Dopo 5 minuti e mezzo di extra-time Siebert pone fine alle ostilità. Bilancio finale: 10 i falli degli inglesi, 13 quelli degli spagnoli.

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