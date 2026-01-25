Moviola Atalanta Parma, l’episodio arbitrale chiave della sfida di Serie A

Moviola Atalanta Parma, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Atalanta Parma, valido per la 22ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Juan Luca Sacchi di Macerata .

LIVE MOVIOLA

La partita del Gewiss Stadium si accende già al 14’, quando Sascha Britschgi interviene in ritardo in area su un avversario: Juan Luca Sacchi è ben posizionato e non ha dubbi nell’assegnare il calcio di rigore. La decisione appare corretta, sia per la dinamica del contrasto sia per l’impatto evidente sul giocatore atalantino. Dal dischetto Scamacca non sbaglia e porta avanti l’Atalanta, indirizzando subito la gara. Nel resto del primo tempo non emergono episodi dubbi: il direttore di gara gestisce con sicurezza i contatti e mantiene saldo il controllo del match.

Nella ripresa il momento più delicato arriva al 53’, quando Scamacca entra in maniera molto dura su un avversario. Sacchi opta per il cartellino giallo, scelta che fa discutere ma che rientra comunque nel limite della valutazione tecnica: l’intervento è scomposto, ma non sembra avere la pericolosità necessaria per il rosso diretto. Per il resto, la gara scorre senza particolari contestazioni arbitrali, con l’Atalanta che continua a spingere e il Parma costretto a difendersi.

Nel finale, i gol di Raspadori e Krstovic chiudono definitivamente la sfida, senza che la moviola debba intervenire su situazioni controverse. Le numerose sostituzioni e il ritmo ormai spezzato rendono semplice la gestione dei minuti conclusivi per Sacchi, che accompagna il match fino al 90+5’ senza ulteriori episodi da analizzare. Nel complesso, una direzione di gara solida, con l’unico vero snodo arbitrale rappresentato dal rigore iniziale, giudicato correttamente.