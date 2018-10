Moviola Bologna-Torino: gli episodi arbitrali dubbi della partita valida per la nona giornata della Serie A 2018/2019

4 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte: questo l’esiguo bottino raccolto sin qui dai granata con Luca Banti, arbitro designato a dirigere la sfida che sta andando in scena al Dall’Ara tra Bologna e Torino. Gli assistenti sono Tonolini e Di Iorio, Baroni il quarto ufficiale. Al VAR Di Bello, AVAR Posado.

Al 30′ del primo tempo arriva la prima ammonizione della partita ai danni di Andrea Belotti. Il capitano del Toro non ha arrestato la sua corsa travolgendo in una scivolata Orsolini. Banti ha estratto il giallo, decisione forse eccessivamente severa visto che era il primo fallo dell’attaccante. Pochi minuti dopo Calabresi è intervenuto in maniera scomposta su Belotti rimediano anch’esso un giallo.